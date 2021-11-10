В Свердловской области зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых

Свердловская область вышла в число регионов-лидеров по количеству самозанятых. На Среднем Урале такой налоговый режим действует с 2020 года, за это время зарегистрировано более 100 тысяч человек. Из них индивидуальных предпринимателей – около 5 тысяч.

Как рассказал сегодня на вебинаре для самозанятых заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, вообще ИП в области более 110 тысяч. Цифры говорят о том, что никакого массового перехода из ИП в самозанятые не произошло, скорее, вышли из тени физлица, которые имели доход, но не платили с него налог. То есть то, ради чего специальный налоговый режим и вводился.

Что касается сфер деятельности, то 60% людей при регистрации решили эту информацию не указывать, среди тех, кто указал, большинство работают в сфере перевозки пассажиров или грузов – 7%. Примерно по 2,5-3% самозанятых занимаются доставкой, маркетинговыми или рекламными услугами. Примерно 2% приходится на ремонт и строительство, столько же – тех, кто сдает помещения в аренду, репетиторство указали 1,6% зарегистрировавшихся.

«Если говорить о том, много или мало у нас самозанятых по сравнению с другими регионами, то в Российской Федерации мы находимся на шестом месте. Впереди нас те регионы, в которых этот налоговый режим заработал в 2019 году. Это Москва, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Санкт-Петербург. По динамике – примерно 4,5 тысячи человек в месяц подтверждают свой статус как самозанятые. И мы видим, что этот режим очень востребован и люди активно им пользуются», – добавил замминистра.

Добавим, за первый год пандемии число плательщиков профессионального налога в Свердловской области выросло в 2,7 раза. Свердловская область стала одним из субъектов, где региональные власти разработали меры поддержки для самозанятых: люди получили от государства 75,6 миллиона рублей. Те, кто зарегистрировались в налоговой службе до 1 апреля 2020 года, получили по 10 тысяч рублей, а те, кто встали на учет с 2 апреля до 2 мая, – по 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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