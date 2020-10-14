В Свердловской области самозанятые получили от государства 75,6 миллионов рублей во время пандемии

В Свердловской области завершился прием заявлений от самозанятых граждан на получение финансовой поддержки от государства.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова, на 1 октября было обработано более 15 тысяч заявок, а общий объем выплат составил 75,6 миллионов рублей. Всего на финансовую помощь могли рассчитывать порядка 16 тысяч самозанятых, воспользовались этой возможностью чуть более половины – 8 985 человек. Те, кто зарегистрировался в налоговой службе до 1 апреля, получили по 10 тысяч рублей, кто встал на учет с 2 апреля до 2 мая – по 5 тысяч рублей. Средства на выплаты самозанятым были выделены из резервного фонда правительства, неизрасходованные 70 миллионов вернутся обратно в областной бюджет, подчеркнула министр.

Меры поддержки помогли вывести большинство самозанятых людей из теневого сектора, считает Виктория Казакова. За время пандемии число плательщиков профессионального налога в Свердловской области выросло в 2,7 раза – с 12 тысяч до 33 тысяч человек. Согласно целевым показателям для региона, к 2024 году число самозанятых должно составить 61,5 тысяч человек. В том числе власти заинтересованы продвигать новый налоговый режим в небольших городах области – в основном, через муниципальные центры СОФПП.

Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, чаще всего на учет в качестве самозанятых встают молодежь и люди среднего возраста. В основном это фотографы, операторы видеосъемки, таксисты, швеи и рукодельницы, занимающиеся продажей своих изделий через инстаграм, работники бьюти-сферы.

«Для многих это принципиально новый формат – режим самозанятых. Поэтому с середины января фонд активно ведет информационную кампанию: проводит консультации, семинары и бизнес-форумы. С конца марта все наши мероприятия перешли в онлайн, у нас появились прямые эфиры в соцсетях, где мы отвечаем на вопросы предпринимателей, привлекаем юристов, чтобы дать квалифицированный разбор конкретной ситуации. Нам бы хотелось, чтобы в регионе появилось сообщество самозанятых, которые, в том числе, могли делиться опытом друг с другом», – рассказал Валерий Пиличев.

21 октября на базе онлайн-студии фонда пройдет большой форум для самозанятых, где эксперты и представители власти будут разъяснять нюансы получения налогового статуса, расскажут о мерах поддержки и сервисах для самозанятых. Также запланирован блок выступлений специалистов на тему продвижения в интернете и формирования личного бренда. На форум уже зарегистрировались 2 тысячи участников, сообщил Пиличев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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