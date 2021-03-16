За 2020 год в Свердловской области закрылись более 8500 предприятий малого бизнеса

С 10 января 2020 года по 10 января 2021 года в Свердловской области количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось с 201 981 до 193 394 (на 8 587 единиц).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала в своем ежегодном отчете в заксобрании бизнес-омбудсмен области Елена Артюх. В то же время она обратила внимание депутатов на то, что общее число свердловчан, занятых в сфере МСП, увеличилось более чем на 3 700 человек: с 522 309 до 526 017.

Кроме того, сообщила Елена Артюх, число самозанятых по состоянию на 1 января 2021 года составило 47 042. Еще в октябре 2020 года их было 33 тысячи. Согласно целевым показателям, к 2024 году число самозанятых должно составить 61,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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