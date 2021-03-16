Половина бизнесменов назвали экономическую ситуацию на своих предприятиях «плохой» – итог 2020 года

30% предпринимателей Свердловской области заявили, что в коронавирусный 2020 год ситуация на их предприятиях ухудшилась, еще 19% назвали ее стабильно плохой. По сравнению с 2019 годом количество бизнесменов, недовольных ходом дел в своих компаниях, увеличилось в разы.

Это показал опрос, который провел Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей по итогам 2020 года. В нем принимали участие представители малого, среднего и крупного бизнеса региона. Результаты показали, что ситуация на рынке за последний год значительно осложнилась.

Почти треть представителей малого и среднего бизнеса заявили, что в 2020 году ситуация на предприятии ухудшилась – так ответили 30% опрошенных (в 2019 году такой вариант ответа выбрали лишь 6%). Стабильно плохой ситуацию назвали 19% респондентов (против 8% годом ранее). Итого: если год назад недовольных положением дел в компании было всего 14%, то сейчас таких – 49%.

Лишь 10% опрошенных сообщили, что ситуация улучшилась (в 2019 году таких было 29%). Стабильной ситуацию назвали 38% из опрошенных предпринимателей (в 2019 году их было 56%).

Естественно, главным фактором, который негативно сказался на развитии бизнеса в Свердловской области, стала пандемия коронавируса и связанное с ней сокращение платежеспособности населения. 40% участников опроса поставили эту причину на первое место в топ-5 факторов, повлиявших на экономическое состояние предприятий. 29% назвали неэффективными меры государственной поддержки, которые были в прошлом году, 24% – проверки надзорных и правоохранительных органов, еще по 23% предпринимателей ответили, что на их бизнесе негативно отразились ограничительные меры в связи с Covid-19 и административные барьеры.

Из тех, кто рассказал о влиянии пандемии на бизнес, 7% отметили, что коронавирус сказался критически – вплоть до остановки деятельности предприятий или закрытия бизнеса. Еще 54% отметили, что бизнес удалось сохранить, но негативное влияние было серьезным. А вот 2% предпринимателей в пандемию смогли нарастить производство.

Как писал «Новый День» в разгар пандемии в августе 2020 года, треть предпринимателей были готовы в тот момент закрыть свой бизнес. В первую очередь, речь шла о рестораторах и представителях туристической отрасли. По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, на тот момент 1602 предприятия находились в простое, либо работали на неполную занятость и с сокращенным рабочим днем для сотрудников.

По итогам 2020 года в регионе закрылось 8 587 предприятий малого и среднего бизнеса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

Свердловские спасатели рассчитывают, что весенний паводок пройдет без ЧП. / В профильных комитетах заксо произошли кадровые рокировки. / За 2020 год в Свердловской области закрылись более 8500 предприятий малого бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»