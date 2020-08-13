Глава УТПП: каждый третий владелец малого и среднего бизнеса планирует его закрыть

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин рассказал, что почти 30% опрошенных собственников малого и среднего бизнеса планируют закрыть дело с вероятностью 90%. Последствия пандемии и остановка работы многих сфер бизнеса будут ощущаться еще долго.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, сегодня в Свердловской области 1602 предприятия находятся в простое, либо работают на неполную занятость и с сокращенным рабочим днем для сотрудников. Количества предприятий малого и среднего бизнеса, которые закрылись за время пандемии, никто назвать не может. Но опросы показывают, что таких много.

«Я могу оперировать данными федерального проекта «Бизнес-барометр», где мы проводим опросы, там погрешность обычно с реальными цифрами не более 5%. В большей степени пострадавшим себя сегодня считают предприятия малого и среднего бизнеса, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. – Это сфера услуг, гостиницы (в основном мини-гостиницы в драматичном состоянии), сфера питания. И это понятно, но с этим надо что-то делать. Я понимаю, что есть проблемы с рисками [заболеть коронавирусом], но вот эта передышка с открытием веранд ресторанов, она потихоньку заканчивается. Не будет человек в дождь сидеть на улице. Рестораторы ничего другого не могут, кроме как сокращать людей. И то же самое – сфера туризма и гостеприимства, гиды, гиды-переводчики. Во время опроса каждый третий, 30% владельцев малого и среднего бизнеса, ответили, что с вероятностью до 90% они бизнес закроют».

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова пояснила, что в начале 2020 года, до пандемии, из 33,7 тысячи вакансий основную массу составляли вакансии в сфере услуг – требовались продавцы, работники общепита и так далее. Сегодня ситуация прямо противоположная: подобных вакансий нет, хотя общее число их возросло до 41 тысячи. Но требуются в основном низкоквалифицированные кадры, подсобные рабочие и так далее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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