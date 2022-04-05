Минфин пока не готов дать прогноз по выпадающим доходам бюджета

Поступления в областной бюджет в первом квартале 2022 года соответствуют утвержденным прогнозам, так как большинство налогов уплачиваются через три и более месяца после завершения отчетного (налогового) периода, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного минфина. Последствия санкций, введенных в 2022 году, регион, вероятно, ощутит позже.

«Влияние западных санкций на экономику области мы ощутим начиная с платежей по итогам первого, а особенно второго квартала 2022 года – летом и осенью. В настоящий момент точно спрогнозировать объем снижения поступлений невозможно, т.к. перечень и параметры санкций ежедневно изменяются», – пояснили в министерстве.

Также пока нет однозначного понимания, какие иностранные предприятия и на какой период приостановили свою деятельность в России связи с изменившейся геополитической ситуацией.

Что касается крупнейших свердловских предприятий, попавших под санкции, то однозначно спрогнозировать перспективы развития ситуации тоже затруднительно, поэтому крупные предприятия временно отказались от среднесрочного планирования, сместив акцент на оперативную адаптацию к новым условиям, отметили в минфине.

Внесение корректировок в закон об областном бюджете пока также не планируется.

Как уже сообщил «Новый День», по итогам работы согласительной комиссии по областному бюджету-2022 прогноз по доходам Свердловской области составил 346,4 млрд рублей, по расходам – 357,4 млрд рублей, дефицит планируется в районе 11 млрд рублей. Бюджет-2022 был принят на заседании заксо 7 декабря 2021 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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