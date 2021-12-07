Областной бюджет-2022 принят в третьем чтении

Депутаты свердловского заксобрания приняли во втором и третьем чтениях проект областного бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 гг.

Председатель бюджетного комитета Петр Соколюк сообщил, что ко второму чтению прогнозы по доходам увеличены на 14,486 млрд рублей, в том числе 3,304 млрд – налоговые и неналоговые поступления, 11,182 млрд – безвозмездные. Уточненный прогноз по доходам 2022 года составил 346,4 млрд рублей.

Расходы увеличились на 16,459 млрд рублей, в том числе на транспорт и дорожное хозяйство – на 5,9 млрд рублей, строительство – на 1,7 млрд, природопользование – на 907 млн рублей, образование – на 722,5 млн рублей. Всего расходная часть ко второму чтению составила 357,6 млрд рублей. За проголосовали 38 депутатов, против – семь, один не голосовал.

Как уже сообщал «Новый День», согласительная комиссия по бюджету по итогам своей работы предусмотрела: увеличение резервного фонда Свердловской области – на 600 млн рублей, помощи сельхозпроизводителям – на 203 млн, финансирования дорожного фонда – на 602 млн рублей, расходов на газификацию – на 100 млн рублей, на замену старых лифтов – на 320 млн рублей. В муниципалитеты на строительство и реконструкцию конкретных объектов будет дополнительно направлено еще почти 740 млн рублей.Бюджетные инвестиции в ОЭЗ «Титановая долина» составят 241,2 млн рублей (примерно о такой сумме и шла речь перед первым чтением проекта бюджета). Расходы на подготовку к Универсиаде увеличат на 229,1 млн рублей. Сюда войдут капитальный ремонт системы освещения и зданий в районе ее проведения, благоустройство манежа «Урал», оснащение ДИВСа (45 млн рублей), строительство Уральской академии футбола (39,1 млн рублей).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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