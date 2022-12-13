В Свердловской области еще раз поправят бюджет-2022

В бюджет Свердловской области 2022 года еще раз внесут корректировки.

Согласно проекту закона, размещенному на сайте регионального парламента, доходы областной казны планируется увеличить до 375 млрд 134,8 млн рублей, расходы – до 386 млрд 364,9 млн рублей. В пояснительной записке говорится, что поправки в бюджет вносятся для уточнения доходов и расходов областного бюджета, в том числе – «в целях финансового обеспечения мероприятий по осуществлению выплат в связи с участием граждан в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации и реализации поручений губернатора Свердловской области».

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2021 года доходная часть бюджета-2022 была утверждена в объеме 346,4 млрд рублей, расходная – 357,6 млрд рублей.

В июне прошла первая корректировка бюджета текущего года. Уточненный прогноз по доходам составил 369,4 млрд рублей, расходам – 380,6 млрд рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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