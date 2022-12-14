Прогноз по доходам от налога на прибыль за 9 месяцев исполнен на 63,4%

Прогноз по доходам бюджета Свердловской области за 9 месяцев 2022 года выполнен на 74,5%, в казну поступило 275 млрд 30 млн рублей.

При этом доходы от налога на прибыль организаций составили 87 млрд 331 млн рублей, или 63,4% от прогнозного значения. Поступления от НДФЛ – 74 млрд 821 млн рублей, или 80,5% от годового прогноза. Налог на имущество организаций уплачен в объеме 18 млрд 853 млн рублей (78,6%), акцизы по подакцизным товарам – 20 млрд 30 млн рублей (84,3%). Безвозмездные поступления в бюджет составили 48 млрд 713 млн рублей (78,1%).

Расходы за 9 месяцев – 259 млрд 211 млн рублей (67,5%). Постановление об исполнении регионального бюджета за 9 месяцев опубликовано сегодня на портале правовой информации.

Напомним, сейчас на рассмотрении в заксо находится проект поправок в бюджет текущего года. Доходы областной казны планируется увеличить до 375 млрд 134,8 млн рублей, расходы – до 386 млрд 364,9 млн рублей.

Пока уточненный прогноз по доходам на 2022 год составляет 369,4 млрд рублей, расходам – 380,6 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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