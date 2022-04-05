«Ласточки» вновь начнут курсировать из Нижнего Тагила в аэропорт Кольцово

С 16 апреля в свердловское расписание пригородных поездов возвращаются электропоезда «Ласточки», курсирующие по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, электричка №7074/7073 будет ходить ежедневно, время в пути составит 2 часа 23 минуты. На маршруте предусмотрены остановки: Невьянск, Верх-Нейвинск, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ. Отправление из Нижнего Тагила в 20:23, со станции Аэропорт – в 02:44.

Всего в летний период (с 16 апреля по 9 октября) будет дополнительно запущено 22 пригородных поезда, что связано с увеличением потока пассажиров в дачный сезон. Это дополнительные рейсы электричек из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку, до станций Колчедан и Храмцовская, из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск, а также из Серова в Бокситы. Также поезда будут останавливаться на небольших остановочных пунктах возле садов и дачных поселков: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка и другие.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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