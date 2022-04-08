СвЖД запускает субботнюю «Ласточку» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

В летнем расписании пригородных поездов в Свердловской области появится дополнительный рейс «Ласточки» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Он будет курсировать по субботам с 16 апреля по 8 октября.

«Ласточка» № 7082 будет отправляться из Екатеринбурга в 08:21 и прибывать в Каменск-Уральский в 09:58. Это удобно, чтобы познакомиться с достопримечательностями города в формате «тур выходного дня» или посетить событийные мероприятия. В обратный рейс поезд № 7081 отправится в 18:39 и прибудет в столицу Урала в 20:18», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

16 апреля пассажиры первого рейсы «Ласточки» смогут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Каменску-Уральскому, которые организует местный центр развития туризма. Гиды и экскурсоводы будут ждать гостей в 10:00 возле железнодорожного вокзала.

Билеты на пригородные поезда «Ласточка» можно купить в мобильном приложении РЖД, кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания». Продажи начинаются за 10 суток до даты отправления поезда. При посадке в вагон помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Как ранее писал «Новый День», с 16 апреля также начнут курсировать «Ласточки» по маршруту Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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