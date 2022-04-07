Свердловскую область единственную на Урале признали не готовой к пожароопасному сезону

По результатам проверки Свердловская область признана «ограниченно готовой» к пожароопасному сезону, в то время как другие регионы УрФО готовы полностью. На Среднем Урале до сих пор не заключены контракты на выполнение лесоавиационных работ, проще говоря – на тушение лесов с воздуха.

«Мы закончили проверять все субъекты УрФО: Курганская, Тюменская, Челябинская области, Югра и Ямал признаны готовыми к пожароопасному сезону. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области – «ограниченно готовым» по причине неполной законтрактованности на выполнение лесоавиационных работ. Но нам обещали, что последние контракты [на тушение лесов с воздуха] должны быть заключены 14 апреля. Надеемся, после этого дадим полную готовность», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

При этом в 2021 году Свердловская область была одним из тех регионов, где число пожаров было аномально высоким. По словам Сандакова, бывали дни, когда одновременно приходилось тушить по 80 лесных пожаров.

«Всего в Уральском федеральном округе в 2021 году произошло 4300 пожаров на площади 350 тысяч гектаров – это больше, чем в совокупности за три предыдущих года», – рассказал начальник департамента лесного хозяйства по УрФО.

Большинство пожаров на Урале – 65% возникли по вине человека. В Свердловской области этот процент еще выше – 83% от всех возгораний леса. Ущерб от огня составил 3,46 миллиарда рублей, а на тушение потратили 881 миллион рублей по всему УрФО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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