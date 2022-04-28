Свердловчанам запретили жечь костры в лесу и садах: введен особый противопожарный режим

В Свердловской области с 30 апреля вводится особый противопожарный режим, когда запрещено разводить открытый огонь как на природе, так и на собственных садовых участках. В регионе сейчас действует 3 пожара на площади 30 гектаров, а вчера из-за горения сухой травы был риск возгорания жилых домов в Ревде.

Постановление о введении особого противопожарного режима на территории всей Свердловской области подписал сегодня губернатор Евгений Куйвашев. Запрет на разведение костров на природе будет действовать с 30 апреля до особого распоряжения об его отмене, в прошлом году это было в конце октября. В течение всего этого времени запрещено разводить открытый огонь как в лесных массивах, так и у себя на даче. Нельзя сжигать мусор, палить сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение грозит штраф.

По данным Авиалесоохраны, сегодня в Свердловской области действует три лесных пожара на площади 30 гектаров – это в 4 раза меньше, чем было несколько дней назад. Накануне из-за пала сухой травы чуть не загорелись домики в Ревде. На улице Грибоедова огонь прошел около 4,2 га, до построек оставалось всего 100 метров. Но пожар удалось оперативно локализовать, – сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области. На сегодняшний день пожаров, угрожающих населенным пунктам, пока нет.

В связи с введением противопожарного режима министерство природных ресурсов области должно обеспечить круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, а также полную готовность лесопожарных формирований. Министерство транспорта организует очистку полос отвода автомобильных дорог от горючих материалов, в том числе сухой растительности, сформирует резерв поливомоечных и поливальных машин.

В лесные массивы отправятся рейды сотрудников полиции и лесного контроля, которые будут проверять, как соблюдается запрет на разведение огня.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону: 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

По официальным данным, в 2021 году в Свердловской области 83% пожаров произошли по вине человека. Ущерб от огня по всему Уральскому федеральному округу составил 3,46 миллиарда рублей, а на тушение потратили 881 миллион.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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