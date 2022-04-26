В Свердловской области горит 121 гектар леса

В Свердловской области действуют три лесных пожара на общей площади 121 га. За последние сутки пожарным удалось потушить 5 пожаров на площади 48 гектаров.

По данным Авиалесоохраны, сейчас возгорания зарегистрированы в семи муниципальных образованиях Свердловской области. В каких именно, не сообщается. Накануне департамент информполитики губернатора называл Берёзовский, Гаринский, Нижне-Тагильский, Кушвинский и другие округа.

Добавим, что особый противопожарный режим в Свердловской области еще не введен, но это могут сделать к концу текущей недели, перед длинными майскими праздниками. Режим действует в семи отдельных муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на номер 112, либо на телефон федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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