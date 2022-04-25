В Свердловской области горят леса

В Свердловской области, по данным на 25 апреля, действует восемь лесных пожаров, из них пять – локализованы, одно возгорание потушено. Угрозы населению и постройкам нет.

Как сообщает ДИП, пожары зафиксированы на территории Берёзовского, Гаринского, Нижне-Тагильского, Кушвинского, Сысертского, Камышловского и Таборинского лесничеств. Для локализации и тушения пожаров задействованы бульдозер, четыре трактора, четыре пожарных автомобиля. В работе принимают участие и арендаторы лесных угодий.

Напомним, что на территории Свердловской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон, риск возникновения пожаров в лесах возрос. Тем, кто станет свидетелем пожара, нужно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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