В Свердловской области сгорело 749 гектаров леса

Площадь выгоревших лесов на территории Свердловской области увеличилась до 749 гектаров. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», в регионе зарегистрировано 19 природных пожаров – данные приводятся на полночь 5 мая.

В Уральской базе авиационной охраны лесов уточнили, что горят леса в Егоршинском, Сухоложском и Березовском лесничестве. Общая площадь действующих пожаров – 148,05 га.

Напомним, на Среднем Урале установлен особый противопожарный режим. За минувшие сутки в регионе случились 127 техногенных пожаров, в результате которых погибли четыре человека и сгорели десятки частных домов и построек. Ситуацию осложняют погодные условия: сильный ветер и отсутствие дождя.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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