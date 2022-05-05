За вчерашний день в Свердловской области сгорели десятки домов, четыре человека погибли

В Свердловской области вчера зарегистрировали 127 техногенных пожаров, многие из которых произошли в жилом секторе. Из-за сильного ветра огонь быстро перекидывался между постройками. В итоге всего за один день были уничтожены десятки частных жилых домов, дач, а также бани и надворные постройки.

По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, за минувшие сутки спасатели организовали тушение 127 техногенных пожаров. В огне погибли четыре человека. Возгорания травы, надворных построек, бань и домов были зарегистрированы почти во всех муниципальных образованиях.

Один из крупных пожаров произошел накануне вечером в селе Малая Лая под Нижним Тагилом. На площади 644 квадратных метра там сгорели четыре жилых дома и все надворные постройки. В деревне Часовая на площади 400 квадратных метров выгорели два жилых дома и надворные постройки. В деревне Махнево Сухоложского района огнем уничтожило двухквартирный жилой дом и пристройки. В пожарах за сутки погибли четыре человека.

Как сообщал «Новый День», крупный пожар произошел вчера в садовом товариществе «Уралочка» под Верхней Пышмой. Из-за короткого замыкания в одном из домиков вспыхнул огонь, который при сильном ветре быстро перекидывался с постройки на постройку. Всего на площади 1500 квадратных метров сгорели как минимум 10 домов и надворные постройки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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