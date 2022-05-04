В МЧС назвали причину крупного пожара в СНТ «Уралочка»

Крупный пожар в коллективных садах «Уралочка» под Верхней Пышмой потушен. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы справиться с огнем. Общая площадь пожара составила 1500 кв. м. По предварительным данным сгорели десять садовых домов с деревянными постройками. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, пожар начался с дома №105 в СНТ «Уралочка» в поселке Исеть. Причиной возгорания стало короткое замыкание. В дачной постройке хранились горюче-смазочные материалы, поэтому пламя быстро охватило помещение, а затем перекинулось на соседние дома №107 и №109. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился дальше. Пожару был присвоен третий номер (сложная обстановка). В тушении были задействованы 54 сотрудника МЧС и 19 единиц техники. Местные жители тоже помогали спасателям.

Как ранее писал «Новый День», пожар в поселке Исеть начался сегодня днем. Локализовать огонь удалось только в 17:45, а полностью потушить пламя – в 20:25. Пожарные развернули три магистральные линии к искусственным водоемам. Дополнительно воду брали из озера Исетское, которое находится в трех километрах от коллективных садов – ее подвозили в автоцистернах.

Напомним, в Свердловской области в эти дни объявлено метеорологическое предупреждение о высокой пожарной опасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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