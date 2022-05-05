В крупном пожаре в садах под Верхней Пышмой погибла пожилая женщина

Во время вчерашнего пожара в СНТ «Уралочка» в поселке Исеть, уничтожившего десятки дачных домов, погибла 71-летняя женщина. Ее тело пожарные обнаружили вчера поздно вечером при разборе сгоревших конструкций.

Признаков насильственной смерти на трупе не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели женщины, сообщили в областном следственном комитете. «Личность погибшей женщины сотрудники территориального ОВД установили достаточно оперативно. Ею оказалась 71-летняя гражданка, которая в силу состояния своего здоровья вела малоподвижный образ жизни. Вероятнее всего, именно маломобильность женщины не позволила ей своевременно заметить опасность и покинуть садовый домик», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Напомним, пожар начался днем 4 мая с дома № 105. По сообщениям МЧС, в помещении хранились горюче-смазочные материалы. Из-за этого пламя быстро перекинулось на соседние дома и охватило деревянные постройки. Ситуацию осложнил сильный порывистый ветер. Общая площадь пожара в итоге составила 1500 кв. м. Пожарные смогли побороть огонь только к вечеру.

По данным следственного комитета, сейчас рассматривается версия, что пожар мог возникнуть из-за неправильного использования электрооборудования в садовом доме. Ранее в МЧС предположили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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