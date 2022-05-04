В поселке Исеть под Верхней Пышмой полыхают садовые домики (ФОТО)

В садовом товариществе «Уралочка» в поселке Исеть горят одновременно десять садовых домиков на площади более 500 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра и плотной застройки огонь распространяется быстро.

По информации ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило сегодня днем. На тот момент горел один дачный дом и надворные постройки. Но из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на соседние деревянные постройки. К текущему моменту горят уже 10 домов.

«Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернут и функционирует штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 11 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава», – сообщили в МЧС.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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