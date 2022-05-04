Метеорологи предупредили о высоком риске лесных пожаров в Свердловской области

В Свердловской области на 4 и 5 мая объявлено метеорологическое предупреждение о высокой пожарной опасности (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). Это связано с изменением погодных условий.

После первомайских заморозков, которые принес арктический циклон, на Среднем Урале снова потеплело. В ближайшие трое суток ожидаются колебания температуры воздуха: 4-5 мая будет теплее на 5 градусов, но уже 6-7 мая вновь на короткое время вернутся слабые ночные заморозки. Возможны осадки при прохождении через Урал атмосферного фронта. Ожидаются дожди 4 мая на севере Свердловской области и 5-6 мая в южных районах, сообщила главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Но уже к концу длинных майских каникул снова потеплеет. По предварительному прогнозу, в с 7 по 9 мая ожидается повышение температуры в дневные часы до +14…+18 °C, осадки маловероятны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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