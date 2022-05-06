Площадь выгоревших лесов в Свердловской области увеличилось вдвое

Холодная погода помогла справиться с лесными пожарами в Свердловской области. Как сообщает Уральская база авиаохраны лесов, еще вчера на территории региона бушевали 7 пожаров – в Егоршинском, Сухоложском, Гаринском, Сысертском, Сотринском, Сухоложском лесничестве. Общая площадь, пройденная огнем, составила 1502,5 гектара. Днем ранее пожары задели только 749 гектаров леса.

По данным на утро 6 мая, все лесные пожары в Свердловской области были потушены, сообщает департамент информационной политики. Новых возгораний не зарегистрировано. Как ранее писал «Новый День», сегодня ночью в большинстве муниципалитетов Среднего Урала выпал снег. По прогнозу метеорологов, ночные заморозки ожидаются и в ближайшие сутки.

Напомним, в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить шашлыки на природе. За нарушение запрета на использование огня в лесах для граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Если в результате неосторожного обращения с огнём, причинен значительный ущерб, виновного ждет уголовная ответственность – до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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