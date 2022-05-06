В Свердловской области выпал снег, ожидаются заморозки до -5 градусов (ФОТО)

Синоптики выпустили метеорологическое предупреждение о заморозках, которые придут в Свердловскую область сегодня ночью. В некоторых районах будет до -5 °C, но с завтрашнего дня начнет резко теплеть.

Дегтярск. Утро 6 мая

Снег выпал в Свердловской области сегодня ночью. И если в Екатеринбурге он почти растаял, в других городах лежит ровным слоем. В ближайшие сутки будет холодно.

Екатеринбург. Утро 6 мая

«Ночью 7 мая в Курганской, Челябинской и Свердловской областях местами, в Пермском крае повсеместно ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, в Курганской области до -3°», – говорится в предупреждении Уральского гидрометцентра. При этом сохраняется высокая пожарная опасность.

Екатеринбург. Утро 6 мая

Но уже с завтрашнего дня в регионе начнет резко теплеть. 7 мая ожидается от +7 градусов на севере до +17 °C. 8 мая температура повысится до +15…+20 днем, +1 …+6 °C ночью. Осадков не ожидается.

В День Победы, по данным «Гисметео», будет ясно и до +19 градусов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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