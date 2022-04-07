В МЧС назвали города и районы, где в этом году будет больше всего лесных пожаров

По прогнозам спасателей, больше всего лесных пожаров в этом году будет в конце апреля – начале мая, а также в конце июля – начале августа. Территориями риска остаются около десяти районов, включая Екатеринбург и окрестности.

«Первые очаги лесных пожаров мы ожидаем в Екатеринбурге, Пышминском, Камышловском, Сосьвинском, Березовском, Тугулымском, Каменском, Сысертском городских округах. По прогнозам, наибольшее количество пожаров может быть в конце апреля – начале мая, в конце июля – начале августа, не исключается сентябрь. При опасных погодных условиях не исключаются пожары наивысшего – пятого – класса горения. Всего за сезон прогнозируем до 900 возгораний на площади до 25 тысяч гектаров», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев.

Скорее всего, на территории всей области с 30 апреля будет введен особый противопожарный режим. Соответствующие рекомендации уже переданы в правительство региона. Это значит, что уральцам запретят разводить костры в лесах, на дачах и так далее. Следить за выполнением требований будут с помощью беспилотников МЧС и Росгвардии. За нарушения будут штрафовать.

По всему Уральскому федеральному округу на тушении лесных пожаров в этом году будут работать 17 222 человека и 8 000 единиц техники. По словам начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, 80% техники в регионах обновлено за 2019-2021 годы (на 1,6 миллиарда рублей), в этом году тоже ожидаются поставки. Старое оборудование также никуда не списывают, оно в исправном состоянии и находится в резерве для привлечения в случае необходимости.

Добавим, что в этом году впервые занялись обучением добровольных пожарных дружин.

«Таким вопросом озадачились после сильных лесных пожаров того года, когда была задымленность больших территорий, огонь выходил к трассам. Свердловчане выходили на помощь без подготовки, без снаряжения, подвергали себя опасности, – рассказал Сандаков. – , Инструктаж организовали минприроды, Уральская база тушения лесов, региональное управление МЧС. Видеоуроки проходят на базе «ВКонтакте». Тестовая проверка пройдет в середине апреля. Это будет или действующий торфяной пожар, или учебный поджог на тренировочном полигоне. Затем для волонтеров будет организован чат, к их помощи будут обращаться по необходимости».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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