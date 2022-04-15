Жителям Екатеринбурга запретили посещать леса и торфяники: введен противопожарный режим

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге введен особый противопожарный режим. Это означает, что ходить в лес, а также «посещать торфяные массивы» запрещено. Нельзя также разводить костры в садах, на дачах, на берегу озер.

«Гражданами запрещено посещать леса и торфяные массивы в границах Екатеринбурга (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах) и въезжать на их территорию на личных транспортных средствах (за исключением въезда транспортных средств для проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности и проезда через лесные массивы на территорию садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществ). Горожанам также запрещено использование открытого огня и разведение костров на земельных участках всех форм собственности», – сообщает пресс-служба горадминистрации.

Режим введен бессрочно – до особого распоряжения об его отмене. В прошлом году его отменили только 28 октября.

Добавим, что с сегодняшнего дня и по всей Свердловской области официально начался пожароопасный период, он продлится до октября. Но в области пока не принято постановление об особом противопожарном режиме, хотя рекомендации МЧС уже передало в правительство региона. Ранее в ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщали, что в этом сезоне прогнозируют до 900 лесных пожаров на площади до 25 тысяч га.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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