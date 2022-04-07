Андрей Турчак соберет в Екатеринбурге единороссов со всего УрФО

Завтра в Екатеринбурге состоится форум для секретарей региональных и местных отделений партии «Единая Россия» всего Уральского федерального округа.

Почетным гостем и участником станет секретарь генсовета партии Андрей Турчак, также приедут его заместители и представители Центризбиркома, полпред президента в УрФО Владимир Якушева. Как рассказал «Новому Дню» начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Максим Бестфатер, только от Свердловской области в работе форма примут участие руководители 79 местных отделений, а также секретарь свердловского отделения ЕР – губернатор Евгений Куйвашев. Ожидается челябинский губернатор Алексей Текслер – он тоже возглавляет отделение ЕР в своем регионе. В общей сложности на форуме будут присутствовать около 250 человек, он будет закрытым для прессы.

На повестке дня – работа с партийным активом и сторонниками, выступления по политическому вектору деятельности ЕР и другие внутрипартийные вопросы.

В дальнейшем аналогичные форумы состоятся и в других федеральных округах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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