Вслед за сотнями единороссов в Екатеринбург приедут коммунисты

В конце этой недели в Екатеринбург съедутся на крупное партийное мероприятие коммунисты УрФО.

Депутат Госдумы Николай Езерский сообщил «Новому Дню», что партийный семинар продлится два дня – 15 и 16 апреля. В нем примут участие секретари региональных и окружных отделений КПРФ из Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, ХМАО, ЯНАО, Челябинска, а также руководители местных ячеек.

Ожидается также прибытие высокопоставленных партийцев, например, Леонида Калашникова – председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Сергея Обухова – доктора политических наук, секретаря ЦК КПРФ, Нины Останиной – председателя комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей. По данным собеседника агентства, с предстоящими выборами губернатора мероприятие не связано.

Отметим, подобные учебно-партийные мероприятия регулярно проходят во всех федеральных округах, и не только у КПРФ. Например, неделю назад Екатеринбург принял форум для секретарей региональных и местных отделений партии «Единая Россия» всего Уральского федерального округа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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