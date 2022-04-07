В Екатеринбурге 37 зарубежных предприятий отправили работников в простой

Уход зарубежных компаний с рынка Екатеринбурга пока не повлиял на уровень безработицы в городе.

Как сообщил начальник департамента экономики Алексей Прядеин, власти ведут мониторинг 80 предприятий с иностранной долей собственности. Из них 37 компаний отправили своих работников в простой. Как правило, это крупные торговые фирмы вроде «Икеи», H&M, «Индитекс» (владеет брендами Zara, Bershka, Oysho и другими). Работники этих сетей на биржах труда еще не появлялись. Также находятся в вынужденном простое сотрудники некоторых промышленных предприятий, которые заморозили новые проекты.

В то же время в администрации города пока не подсчитывали, сколько предприятий малого бизнеса закрылось с начала года. «Эта информация несущественна. Потому что ИП может приостановить деятельность, а закрыться вообще через несколько лет. Для нас критично важно высвобождение работников и постановка их на учет в службу занятости. За последние две недели есть небольшой рост официальной безработицы, но не существенный. Сегодня уровень безработицы в Екатеринбурге составляет 0,49%, это уровень благополучных 2018 и 2019 годов. Раньше было 0,47%. Насколько этот рост свидетельствует о кризисе, сложно говорить. Но мы будем наблюдать. В то же время есть предприятия, особенно в сфере общепита, которым не хватает людей. Компании даже готовы брать работников вахтовым методом», – отметил Алексей Прядеин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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