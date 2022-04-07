Вице-губернатор Шмыков: из 525 иностранных предприятий никто пока не заявил об уходе

В Свердловской области сегодня работает 525 иностранных предприятий, из них 80 – крупные с численностью рабочих более 100 человек. «Сегодня нет таких звоночков, что кто-то закрывается, нет такого «гипс снимают, клиент уезжает», – ответил вице-губернатор Алексей Шмыков на вопрос «Нового Дня» на брифинге.

По его словам, министерство госимущества наконец предоставило точные данные по количеству таких иностранных предприятий в Свердловской области – их 525. На 80 трудятся более 100 человек.

«В профильные министерства уже направлена эта информация. И на следующей рабочей группе в среду (13 апреля) министерства доложат, насколько критично или стабильно состояние этих предприятий», – рассказал Алексей Шмыков.

Что касается поддержки российских производителей и предприятий, областные власти ссылаются на «оперативно принимаемые на уровне федерации меры». По словам Шмыкова, сегодня существует множество льгот, преференций и послаблений для бизнеса, в том числе для малого и среднего.

«Все меры федеральной поддержки 100% будут транслироваться. Мы завтра проведем большое совещание с муниципалитетами, фондами поддержки предпринимательства. [...]

Наша задача – донести до предпринимательства все федеральные меры, а они сами примут решение, где участвовать», – отметил вице-губернатор на брифинге.

В свою очередь Свердловская область постарается сократить срок обсуждения и рассмотрения региональных законопроектов, чтобы не тормозить реализацию мер поддержки на местном уровне.

Напомним, сегодня же начальник департамента экономики Алексей Прядеин рассказал, что в Екатеринбурге 80 иностранных компаний. Из них 37 организаций отправили своих работников в простой. Как правило, это крупные торговые фирмы вроде «Икеи», H&M, «Индитекс» (владеет брендами Zara, Bershka, Oysho и другими). Работники этих сетей на биржах труда еще не появлялись. Также находятся в вынужденном простое сотрудники некоторых промышленных предприятий, которые заморозили новые проекты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»