На похороны Жириновского поедут два свердловских депутата

На прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которое состоится завтра в Москве, поедут два представителя Свердловской области.

Свое участие в церемонии «Новому Дню» подтвердили лидер фракции ЛДПР в Свердловском заксо Александр Каптюг и лидер фракции ЛДПР в городской думе Екатеринбурга Антон Гусев.

Напомним, накануне фракция ЛДПР в Госдуме заявила: «На данный момент фракция берет тайм-аут по всем вопросам. Сейчас мы говорим только об одном – достойное прощание с великим человеком. Ближайшие 40 дней мы прощаемся с Лидером партии и не будем заниматься никакими другими вопросами». Александр Каптюг пояснил «Новому Дню», что работать в областном заксобрании он на это время не перестанет.

Прощание с Владимиром Жириновским пройдет 8 апреля. Отпевание начнется в Храме Христа Спасителя в 8:00, церемония прощания – в колонном зале Дома Союзов с 11 до 13 часов, похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в 14:00.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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