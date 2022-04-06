Раздача денег, перенос столицы в Екатеринбург и «спасение Ельцина»: чем нам запомнился Жириновский (ВИДЕО)

Сегодня, 6 апреля, после долгой болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Жириновский. «Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – сообщили фракция ЛДПР в Госдуме и спикер парламента Вячеслав Володин.

На протяжении всей своей политической карьеры он не обделял вниманием регионы России, в том числе и Урал. «Новый День» вспомнил самые эксцентричные истории, которыми запомнился Владимир Вольфович жителям Свердловской области.

Раздача денег на вокзале: «Люди бросались ему под ноги, орали…»

Первая запомнившаяся уральцам история с участием Владимира Жириновского произошла в августе 2005 года. На вокзал города прибыл агитпоезд ЛДПР. В толпе плечом к плечу стояли отъезжающие, продавщицы и бомжи: заранее прошел слух, что лидер партии будет раздавать народу деньги. Жириновский вышел к людям, они закричали. «Что же вы раньше кричали, мол, иди отсюда, у нас есть свой президент. То-то же, голосовать нужно не только потому, что кандидат ваш земляк. Голосовать нужно за меня!» – сказал Владимир Вольфович. Также Жириновский успел сообщить собравшимся, что за Уралом живут воры и гады, поэтому они голосуют за «Единую Россию». На Урале – нормальные люди, и они голосуют за ЛДПР.

После этого Владимир Жириновский действительно стал раздавать деньги. «В какой-то момент возле Жириновского образовался подвижный клубок, люди бросались ему под ноги, орали, пытаясь привлечь внимание. Со всех сторон тянулись руки, – писала наш корреспондент Дарья Травкина. – Милиционеры пытались остановить толпу, оградить главу ЛДПР от возбужденного народа. С охранников правопорядка срывали очки и фуражки, били их по лицу: люди пытались протиснуться ближе к Жириновскому. Клубок визжал и катался минут 10. За это время Владимир Жириновский успел раздать 200 тысяч рублей. После этого под прикрытием соратников он стал отступать к железнодорожной платформе. Милиционеры из последних сил сдерживали напор жаждущих получить заветную сотню. Жириновский подлил масла в огонь, сообщив, что в железнодорожное турне он взял с собой 3 млн. рублей. Когда народ понял, что Жириновский уходит, вслед ему понесся вой, какая-то женщина крикнула: «дурак», но это уже не имело никакого значения. Уральские либерал-демократы, воспользовавшись общей заминкой и протянутыми руками, начали совать в ладони страждущих агитмакулатуру ЛДПР, брошюры, значки».

Внезапное охлаждение : «Там вообще тупое население»

Очень много лет уральцы припоминали лидеру ЛДПР другую историю. В январе 2012 года, перед президентскими выборами, в Рунете неожиданно всплыла полутораминутная вырезка из интервью с Жириновским, снятым много лет назад. Лидер ЛДПР заклеймил всех жителей региона, назвав их «тупыми» и «дебилами». «Ельцин – тупой. Это Урал. Урал... Там огромное количество залежей под землей. Это кладовая страны. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут. От Перми до Екатеринбурга – страшное, дебильное население. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, оно тупое – до упора. С ним разговариваешь, а перед тобой пермяк стоит, тупо смотрит, и понятно, что это уже не Ленинград, не Саратов. Я же это все вижу со стороны. Вы поймите, я 40 лет езжу по стране, более тупого населения, чем на Урале, – нет. И вот там – родился Ельцин», – заявил Владимир Вольфович.

Перенос столицы в Екатеринбург: «Надо делать ставку на честных и чистых людей»

В 2013 году Владимир Вольфович в очередной раз всколыхнул информационное пространство заявлением, что столицу России он бы разместил в Екатеринбурге. «И вот тогда мы наберем новых людей, – пообещал политик. – Первым полечу. Прямо вот на вокзал сейчас готов ехать, на Ярославский, и садиться на поезд. «Сапсан» сделаем, чтобы на «Москва-Екатеринбург» шел, допустим, 10 часов. Всё. Утром выехали москвичи, кому надо в столицу, вечером побыли в столице новой и уехали обратно в Москву. Мы вот уже сделаем шесть часов».

На вопрос, как же технически осуществить перенос столицы из Москвы в Екатеринбург, глава ЛДПР ответил, что это вполне возможно. «Вот к нам приходит президент, премьер-министр и решение Государственной Думы, постановление – перенести столицу Российской Федерации в город Екатеринбург, построить административный центр, там срок 2 года, и сформировать там органы власти из тех, кто пожелает, потому что большинство московских чиновников не поедут. Надо делать ставку на молодежь, на сибиряков, честных и чистых людей», – объяснил он.

Кроме этого, Владимир Жириновский пообещал избавиться от Евгения Ройзмана. «Никаких Ройзманов там не будет. И сейчас он никаким мэром не будет. Это уголовник, в тюрьме сидеть им всем. Вот Урлашов сидит в тюрьме, и туда же Ройзмана надо посадить».

«В Ельцин-центре совершенно не отражена моя роль в событиях 1991 года!»

Последним громким заявлением Владимира Жириновского на Урале стало обвинение Ельцин-центра, что в экспозиции «совершенно не отражена его роль в этих событиях». «Мы поможем вам с материалами, они все есть в архивах Первого канала!», – заявил лидер ЛДПР в феврале 2018 года. По мнению Владимира Вольфовича, в 90-х он спасал Россию и Ельцина, по меньшей мере, пять раз, из которых самые знаковые – два. Первое – это принятие ельцинской Конституции. «Все были против, и только мне на совещании в Кремле дали слово. Тогда я и ЛДПР одни выступили в поддержку этого документа. В декабре 1993 года ее вся страна утвердила. Здесь упоминания об этом нет!» – вспомнил он. Другой своей заслугой Жириновский считает то, что Ельцин смог уйти «без позора», то есть – без импичмента, для чего понабились голоса ЛДПР. «В отставку отправляют только плохих людей», – разъяснил Жириновский, после чего довольно неожиданно заявил, что особенно плохим Ельцина не считает, за исключением того, что он допустил развал СССР.

Жириновский в Ельцин-центре

Екатеринбург, Елена Владимирова

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