«ЛДПР стоит, пока его считают пророком»: прошел год со дня смерти Жириновского

Сегодня исполнился ровно год со дня смерти основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Новый День» спросил у политологов, насколько успешно его партия провела этот год, и что ждет ее в обозримом будущем.

По мнению президента «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, ЛДПР после смерти лидера «неплохо справилась». «Электорально ЛДПР держится более устойчиво, чем СР, лидер который жив, и лучше, чем КПРФ, у которой наблюдается негативная динамика. На этом фоне ЛДПР стоит как влитая, – отмечает эксперт. – Во многом это заслуга самого Жириновского, у которого сформировался образ пророка, который многое предвидел и многое предсказал. Да и Слуцкий оказался неплохим функционером и переговорщиком. А вот как долго им удастся уехать – большой вопрос. Я думаю, им стоит написать особую книгу – как в свое время был у Сталина труд «Вопросы Ленинизма», так им нужно что-то вроде «Вопросов Жиринизма». Труд, который бы кратко описывал взгляды и идеологию партии».

Политолог Константин Калачев тоже отмечает сложившийся в последнее время «пророческий» образ вождя ЛДПР, но подчеркивает, что неизвестно, как надолго его хватит. Это действует, пока «Жириновский может слыть иконой, образ не затерт, его воспринимают как пророка». Но сможет ли ЛДПР в будущем привлечь под свои знамена «рассерженных патриотов» – не факт. Калачев признает, что ядро сторонников у партии есть, и рейтинги пока неплохи. Но как долго она продержится – зависит от того, появятся ли у партии новые харизматичные фигуры. «Слуцкого сложно назвать харизматиком, да и оратор он не лучше», – отмечает Калачев.

Екатеринбургский политолог Михаил Коробельников настроен несколько более пессимистично: «Помните, однажды Владимир Владимирович Путин сказал: «Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского – нет ЛДПР»? Это – партия Жириновского, она строилась и управлялась под самого создателя. Да, бренд есть. Но без своего лидера он едва ли заиграет яркими красками. Нужны новые яркие личности, а будет ли их достаточно? На местном уровне – думаю, кто-то появится. Но что будет дальше – это невозможно решить без участия администрации президента», – считает Коробельников.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Сегодня памятник основателю ЛДПР открыли на его могиле на Новодевичьем кладбище столицы. «На постаменте золотом выгравированы надписи, представляющие собой кредо политика: «Я буду защищать русских!» и его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям», – отметили в пресс-службе партии.

В Екатеринбурге к годовщине смерти Жириновского появились его изображения на медиаэкранах.

О том, как складывались на протяжении нескольких десятилетий отношения Владимира Жириновского и Урала, «Новый День» писал здесь.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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