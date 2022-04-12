Гордума Екатеринбурга начала заседание с минуты молчания

Сегодня депутаты городской думы Екатеринбурга начали очередное заседание с минуты молчания в память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Такое предложение внес депутат от ЛДПР Антон Гусев, остальные его поддержали.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Жириновский скончался 6 апреля после долгой болезни. На протяжении всей своей политической карьеры он не обделял вниманием регионы России, в том числе и Урал. На прошлой неделе «Новый День» вспомнил самые эксцентричные истории, которыми запомнился Владимир Вольфович жителям Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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