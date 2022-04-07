Мишустин рассказал о ходе работ по строительству трассы Екатеринбург – Казань

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме РФ перед парламентом с ежегодным отчётом правительства, рассказал о текущем положении дел со строительством скоростной автомагистрали Екатеринбург – Казань, которая станет частью дороги Екатеринбург – Москва. «Сейчас ведётся проектирование и подготовка территорий, но уже в этом году перейдём к полномасштабному строительству, а также рассматриваем развитие маршрута до Новосибирска с возможным выходом на Монголию и Китай», – сказал Мишустин.

Накануне стало известно о том, что для строительство части трассы М-12 на Среднем Урале зарезервировали 219 участков. Длина свердловского участка автодороги составит 43 км. Изначально планировалось, что М-12 протянется от Москвы до Казани, но президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга к 2024 году. Трасса от Екатеринбурга до Первоуральска будет шестиполосной, от Первоуральска до Ачита – четырехполосной, ее расширят в ходе капитального ремонта. Участок от Ачита будет построен с нуля. Ожидается, что трасса (в новой ее части) будет платной, стоимость проезда по ней составит от 2,5 до 4 рублей за километр для легковых автомобилей, для грузовых цена будет вдвое выше. Зато и время в пути между Екатеринбургом и Казанью должно существенно сократиться – сейчас оно составляет около 14 часов, а будет около 7 часов.

Ранее «Новый День» рассказывал об огромных пробках на трассе Екатеринбург – Пермь, которая станет участком будущей М-12. Они возникают в том числе из-за ям на путепроводах, считают автомобилисты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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