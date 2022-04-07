В заксо рассмотрят проект поддержки семей с детьми от 8 до 17 лет

В заксобрании Свердловской области в ближайшее время рассмотрят законопроект по поддержке малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет. Об этом на брифинге заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Шмыков.

«Вчера проводилось большое федеральное совещание по поддержке семей, малоимущих, с детьми от 8 до 17, школьного периода. И Евгений Владимирович сегодня вносит его в заксобрание на рассмотрение, уверены, что законодатели 19 апреля поддержат, и будут приняты меры [поддержки]», – сказал чиновник.

Президент России Владимир Путин уже принял указ, который направлен на поддержку малоимущих семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. «Постановляю установить с 1 апреля 2022 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации», – говорится в документе.

Размер ежемесячной выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в соответствующем субъекте РФ на дату обращения за ее назначением.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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