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Понедельник, 11 апреля 2022, 10:52 мск

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Новые детские выплаты получат почти 120 тысяч свердловчан

Завтра, 12 апреля, комитет областного заксобрания по социальной политике рассмотрит законопроект о новых денежных пособиях для малоимущих семей с детьми.

В тексте законопроекта говорится, что ежемесячные выплаты положены семьям с детьми от 8 до 17 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума (сейчас это 12 274 рубля в месяц).

В пояснительной записке уточняется, что прогнозируемая численность получателей ежемесячной денежной выплаты составляет 119 450 человек. Прогнозируемый объем средств – 11 млрд 749 млн 287,6 тыс. рублей.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе принятие нового областного закона анонсировал первый вице-губернатор Алексей Шмыков. «Вчера проводилось большое федеральное совещание по поддержке семей, малоимущих, с детьми от 8 до 17, школьного периода. И Евгений Владимирович сегодня вносит его в заксобрание на рассмотрение, уверены, что законодатели 19 апреля поддержат, и будут приняты меры [поддержки]», – сказал чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин принял указ, который направлен на поддержку малоимущих семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Размер ежемесячной выплаты составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в соответствующем субъекте РФ на дату обращения за ее назначением.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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