Оперштаб попросит УФАС и прокуратуру проверить цены на стройматериалы

Оперативный штаб Свердловской области по сохранению экономической стабильности направит в контролирующие органы обращение по поводу роста цен на стройматериалы.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый замгубернатора Алексей Шмыков. По его словам, наблюдается рост стоимости материалов от 20% до 60% на разные продукты, и это коснется любых строек, не только бюджетных. «Сегодня их достаточно в регионе. Это связано не только с Универсиадой. Много соцсобъектов строится, детсадов, школ, жилья. Завтра на штабе будет рассмотрено обращение в УФАС и прокуратуру. Это не касается санкций, это касается внутреннего рынка. Мы понимаем, что жесткого регулирования на уровне региона не получится ввести. Понимаем, что спрос рождает предложение и это взаимосвязано. С экономическими процессами ничего не поделаешь. По продуктам видим, что идет снижение цен. И по стройматериалам тоже увидим снижение. Но поднимаем – быстро, а снижаем – медленно», – сказал чиновник.

Как уже сообщал «Новый День», из-за роста цен на стройматериалы в Свердловской области уже сократилась программа капремонта. В 2022 году за счет средств регионального фонда проведут работы в 850 домах, что на 300 меньше, чем в 2021-м. Одной из главных причин стало подорожание стройматериалов примерно на 30%, в то время как плата за капремонт выросла на 4%. Кроме того, около 10% подрядчиков, занимавшихся капремонтами, в 2022 году решили вообще не участвовать в конкурсах – это стало невыгодно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Елена Владимирова

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