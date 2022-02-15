В 2022 году под капремонт пойдет меньше домов, чем раньше: из-за удорожания стройматериалов денег хватит не на все

В 2022 году за счет средств регионального фонда капремонта проведут работы в 850 домах. Это на 300 меньше, чем в 2021-м. Одной из главных причин стало подорожание на 30% стройматериалов, в то время как плата за капремонт выросла на 4%.

«В 2021 году в плане у нас стояло 1377 многоквартирных домов, из них по 322 домам шло только проектирование, по 1055 домам – строительно-монтажные работы. В том числе, в 311 домах мы заменили 874 лифта, – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» директор Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов. – В этом году в денежном объеме на ремонты мы потратим столько же – порядка 6 миллиардов рублей. В абсолютных объемах показатели уменьшаются. Образно говоря, если раньше делали 3 дома, то сейчас будем делать два».

На 2022 год запланированы работы в 850 домах в разных городах Свердловской области. В 58 домах заменят только лифты – 128 лифтов в течение года. И только в 800 многоквартирниках будут ремонтировать крыши, фасады, инженерные сети и так далее. Причин для такого сокращения ремонтных программ несколько. Первая – резкий рост цен на стройматериалы, который произошел еще в 2021 году.

«Рост платы за капремонт не покрывает удорожания стройматериалов. Плата выросла на 4%, стройматериалы – на 30%. Но мы понимаем, что есть покупательская способность населения. И поднять плату за ремонт на 30% невозможно, потому что люди не смогут нести это бремя коммунальных платежей», – отметил Станислав Суханов.

Кстати, по той же причине в Свердловской области около 10% подрядчиков, занимавшихся капремонтами, в 2022 году не будут участвовать в конкурсах. В 2021-м эти компании отработали в минус, потому что контракты были заключены еще до скачка цен на стройматериалы, и, когда фактическая стоимость работ выросла, подрядчикам пришлось вкладывать свои деньги.

«На рынке обычно работает около 45 подрядных организаций. Не выдержали долговой нагрузки 5-6 компаний, которые выполняли и большие, и малые объемы. Но гарантийные работы обещали проводить», – рассказал директор фонда.

Вторая причина сокращения количества домов, где проведут капремонты, – увеличение площадей. «Мы уже подходим к этапу, когда ремонт проводим в более современных домах. Они выше, квадратных метров больше. Поэтому в абсолютных цифрах количество домов уменьшается, но фактически количество работ сократится не сильно», – говорит Суханов.

И, наконец, третья причина – сокращение количества домов, в которых требуется замена лифтов старше 25 лет. Эти дома тоже уходят из общей статистики. В ближайшие годы в Свердловской области будут планово менять по 75-120 лифтов в год, а не по 300, как раньше.

При этом Станислав Суханов отметил, что продержаться на нынешнем уровне финансирования удастся еще один-два года. «У нас есть деньги на остатках. Мы не роняем пока объемы за счет этого. Используем жировую прослойку. Но так будет не всегда. Еще года два – и остатки мы «съедим», – подчеркнул руководитель фонда капремонта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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