Андрей Турчак отменил визит в Екатеринбург из-за похорон Жириновского

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отменил визит в Екатеринбург. Высокопоставленного партийца ждали сегодня на форуме секретарей уральских отделений ЕР, куда должны приехать главные политики УрФО.

Информацию об отмене поездки Турчака на Урал подтвердил «Новому Дню» депутат Госдумы Максим Иванов. «Да, он не приедет. Сегодня в Москве похороны Владимира Жириновского. Турчак знал его лично и примет участие в церемонии прощания в Колонном зале Дома Союзов. Большинство депутатов будут там», – сообщил собеседник агентства.

Как ранее писал «Новый День», в общей сложности участие в форуме единороссов в Екатеринбурге примут участие около 250 человек. На мероприятие приглашены полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также представители центрального исполкома «Единой России». Партийный форум будет закрыт для прессы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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