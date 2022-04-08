Цены на вакцину от клещевого энцефалита выросли на 30%

В минздраве Свердловской области сообщают, что аптеки подняли цены на вакцину от клещевого энцефалита до 30%. Касается это и отечественных препаратов.

«В рамках нацкалендаря прививка бесплатна (детям с 15 месяцев и взрослым старше 60 лет). А цены в аптеках зависят от аптечной сети и нами не регулируются. Но цены в этом году растут, действительно, в пределах 30% на сегодняшний день. Импортных вакцин почти нет, на отечественную цена больше не должна вырасти», – рассказала на пресс-конференции «Интерфакс-Урал» начальник отдела инфекционной безопасности и ведомственного контроля министерства здравоохранения Свердловской области Марина Коновалова, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Первичная вакцинация от клещевого энцефалита – это две прививки с определенным интервалом (2-5 месяцев), затем через год – третья. Повторная вакцинация проводится через три года после завершения полного курса.

Бесплатно первичную вакцинацию получают дети в возрасте от 15 месяцев и пожилые люди старше 60 лет. Но ревакцинация проводится за свой счет.

В этом году в Свердловскую область поступило 190 тысяч доз: более 95 тысяч доз «Клещ-Э-Вак» для детей и более 96 тысяч доз «ЭнцеВир» для взрослых. Также бесплатно вакцинируют сотрудников МЧС, которые будут работать на тушении лесных пожаров.

Остальные могут поставить прививку в поликлиниках, либо центрах иммунопрофилактики. Вакцину можно самостоятельно купить в аптеке. «Клещ-Э-Вак» стоит в среднем 440-500 рублей, «ЭнцеВир» – 480-600 рублей. Но нужно помнить, что после покупки ее нужно поставить в течение двух часов, иначе будут нарушены правила хранения. Проще всего привиться вакциной, которая уже есть в больницах.

Добавим, что сезон клещей в Свердловской области еще не начался. Хотя в прошлом году к 8 апреля было уже более 400 покусанных.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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