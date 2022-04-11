Сезон открыт: жительница Екатеринбурга пострадала от укуса клеща

В Свердловской области проснулись клещи. Первой пострадавшей от укуса опасного членистоного оказалась жительница Екатеринбурга. Клещ впился в женщину 10 апреля, когда она была в коллективном саду в поселке Аять. Екатеринбурженке оказали необходимую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.

Эпидемиологи напоминают, что плановая вакцинация – это самая эффективная мера профилактики против клещевого вирусного энцефалита. Также важно использовать неспецифичную защиту от клещей на природе: выходить в лес в специальном защитном костюме или приспособленной одежде, использовать репелленты, регулярно осматриваться. Если вы увидели присосавшегося клеща, необходимо срочно обратиться в травмпункт. В Свердловской области уже открыты пункты для исследования клещей на возбудителей инфекций.

Напомним, в этом году изменились правила оказания медицинской помощи после укуса клеща. Решение о лечебной тактике врачи теперь будут принимать только после получения результатов исследования впившейся особи: непривитые взрослые получат иммуноглобулин либо антибиотики в зависимости от того, что покажут лабораторные проверки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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