Изменились правила оказания медпомощи при укусе клеща: иммуноглобулин поставят только после исследования

В этом году изменились правила оказания медицинской помощи после укуса клеща. Решение о лечебной тактике врачи теперь будут принимать только после получения результатов исследования впившейся особи: непривитые взрослые получат иммуноглобулин либо антибиотики в зависимости от того, что покажут лабораторные проверки.

«Если вас укусил клещ, нужно обращаться в травмпункт ближайшей больницы. Клеща надо извлечь в максимально короткие сроки. Затем его поместить в емкость и тут же доставить в лабораторию, которая проводит исследования. И только по результатам исследования, которые должны выдаваться в тот же день, врачи определяют тактику оказания экстренной профилактики. Раньше не было такого требования, чтобы проводить профилактику только после исследования клеща, – рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Эти правила касаются только взрослого населения. Детям профилактика проводится сразу».

Если лабораторные проверки выявят у клеща маркеры энцефалита, то человек получит иммуноглобулин (если он не был привит либо сроки вакцинации нарушены). Если же выявят маркеры боррелиоза или других инфекций, тогда назначат антибиотики.

Врачи советуют привиться заранее. У вакцинированных почти не встречается крайне тяжелого течения клещевого энцефалита.

«За весь период существования нашего центра не было ни одного вакцинированного пациента, у кого была бы очаговая форма клещевого энцефалита (когда повреждены участки мозга и нарушена двигательная активность, появляется паралич) или летальных исходов, – рассказала заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы», руководитель городского центра лечения природноочаговых инфекций. Марина Топоркова. – В прошлом году в наш центр обратились 866 человек с подозрением на клещевые инфекции. 330 были госпитализированы. Энцефалит был диагностирован у 40 пациентов, боррелиоз – у 274. Из 40 больных энцефалитом у 20 была лихорадочная форма, у 10 – менингиальная, у 10 – очаговая».

В этом году укусов клещей в Свердловской области еще не было зарегистрировано, хотя в 2021-м к 8 апреля было покусано более 400 человек. В Роспотребнадзоре прогнозируют, что и в целом сезон пройдет спокойнее. Но это не значит, что покусанных будет мало: в среднем на Среднем Урале в год от клещей страдают 30 тысяч человек. Пик в этом году придется на май и июнь.

Добавим, что акарицидные обработки еще не начались, поскольку снег в этом году лежит долго. Обрабатывать парки, скверы, берега водоемов начнут только после того, как земля подсохнет после таяния снега.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»