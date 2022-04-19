Клещи покусали уже 43 жителей Свердловской области

В Свердловской области клещи за неделю покусали 43 человека, в том числе 12 детей. Инфицированных среди них нет.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отмечают, что пока активность клещей ниже, чем в прошлом году: на 18 апреля 2021 года было покусано уже 1180 человек. Но беречься все-таки необходимо.

«Укусы зарегистрированы в 16 муниципальных образованиях. Больше всего пострадавших среди жителей Нижнего Тагила – 10 человек, Каменска-Уральского – 9 человек, Екатеринбурга – 8 человек. На сегодняшний день не зарегистрировано случаев заболевания населения клещевыми инфекциями», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Осторожными нужно быть в том числе и в городских парках, на берегах водоемов. В этом году снег сошел поздно, поэтому акарицидная обработка еще нигде не проводилась. Всего планируют опрыскать 10 тысяч гектаров.

Напомним, в этом году немного изменились правила оказания профилактической медпомощи тем, кого покусали клещи. Раньше иммуноглобулин непривитым ставили сразу после извлечения членистоногого, сейчас нужно сначала отправить его на лабораторное исследование, и только потом врачи назначат лечение.

«Если вас укусил клещ, нужно обращаться в травмпункт ближайшей больницы. Клеща надо извлечь в максимально короткие сроки. Затем его поместить в емкость и тут же доставить в лабораторию, которая проводит исследования. И только по результатам исследования, которые должны выдаваться в тот же день, врачи определяют тактику оказания экстренной профилактики. Раньше не было такого требования, чтобы проводить профилактику только после исследования клеща, – рассказывала ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. – Эти правила касаются только взрослого населения. Детям профилактика проводится сразу».

Если лабораторные проверки выявят у клеща маркеры энцефалита, то человек получит иммуноглобулин (если он не был привит либо сроки вакцинации нарушены). Если же выявят маркеры боррелиоза или других инфекций, тогда назначат антибиотики.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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