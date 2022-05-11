На Среднем Урале трое детей и двое взрослых госпитализированы с клещевым энцефалитом

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 4597 человек. Это почти в 2,5 раза выше, чем в первых числах мая, но в 2,1 раза ниже прошлогоднего уровня. Среди всех покусанных более тысячи – дети. В Екатеринбурге 978 пострадавших от клещей, в том числе 326 детей.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, с клещевым энцефалитом госпитализировано пять человек: двое взрослых и трое детей. Боррелиоз от клещей подхватили 11 человек, в том числе семеро детей.

В этом году в регионе должны провести акарицидную обработку на территории 10 100 га. По данным на 11 мая, всего обработано 3224,8 га, это 32% от запланированного.

В 2022-м клещевой сезон был открыт в начале апреля – пострадала жительница Екатеринбурга, кровососущего она подхватила в коллективном саду в поселке Аять.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»