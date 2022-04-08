«Ничего сверхъестественного не ожидаем». МЧС прогнозирует спокойное половодье в Свердловской области

В Свердловской области начинается сезон весенних паводков. При негативном сценарии в зону подтопления могут попасть 13 муниципалитетов, но пока специалисты прогнозируют спокойное прохождение половодья. Сейчас в центре внимания находятся низководные мосты в свердловских деревнях и город Ирбит, где каждую весну разливается река Ница.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Антон Сафронов, вскрытие льда на реках в этом году ожидается в обычные сроки – во вторую декаду апреля. Пики половодья на реках Пышма и Ница прогнозируются в середине апреля, на Туре – в первой половине мая, в низовьях рек Сосьва и Лозьва – во второй половине мая, на Тавде – в первой половине июня. Небольшие реки в северных горных районах Свердловской области будут бурно разливаться в течение мая – начале июня.

«На севере области за зиму выпало осадков на 10-40% выше нормы, поэтому мы ожидаем повышение уровня воды в бассейне реки Тавды и ее притоках. Но это будет небольшой прирост, на 0,5-1 метр выше обычных значений», – отметила сегодня на пресс-конференции начальник группы прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Свердловской области Наталья Шошина.

В Слободо-Туринском муниципальном районе и Туринском городском округе уже начали подготовку к паводку. Рядом с шестью мостами, которые находятся в зоне подтопления, взрывают лед. Еще у трех мостов лед распиливают. Эти меры необходимы, чтобы защитить сооружения от ледовых заторов. В Талицком районе сотрудники МЧС разобрали один пешеходный мост, чтобы его не снесло половодьем. Всего в 2022 году свердловское правительство выделило около 100 миллионов рублей муниципалитетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. На каждый объект приходится около 157 тысяч рублей, сообщил Антон Сафронов.

По словам замминистра, в этом году в зоне подтопления могут оказаться 13 муниципалитетов. Это Артемовский, Гаринский, Ивдельский, Новолялинский, Североуральский, Серовский, Сосьвинский, Талицкий и Туринский городские округа, Байкаловский и Слободо-Туринский муниципальные районы, городской округ Ирбит, Махневское муниципальное образование.

Возможно затопление придомовых территорий в Ивделе, Ирбите, в поселках Черноярский, Марсяты, Урай, Лобва, Бокситы, селе Филькино. Не исключается подтопление грунтовыми водами садовых участков в поселке Буланаш.

Наталья Шошина отметила, что затопление 13 муниципалитетов – это наихудший сценарий развития событий. Такая ситуация может сложиться, если активное таяние снега совпадет с обильными осадками – наступит так называемая дружная весна. Но в этом году подобного не прогнозируется.

«Ничего сверхъестественного не ожидаем. При обычном сценарии в зоне подтопления оказываются только мосты и город Ирбит. Жители муниципалитетов, которые ежегодно сталкиваются с весенним паводком, обычно знают, что нужно делать: отогнать скот в безопасное место, эвакуировать материальные средства и уехать на время самим. Хотя многие люди отказываются покидать свои дома. МЧС рассылает экстренные предупреждения о паводке жителям, которые попадают в зону подтопления», – добавила эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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