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Четверг, 14 апреля 2022, 11:05 мск

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В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

На водоемах Свердловской области началось интенсивное таяние льда. Зимние переправы, которые служили для сообщения между населенными пунктами, признаны небезопасными. ГУ МЧС приняло решение об их закрытии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты ГИМС зачернили лед в местах выезда на переправы и установили знаки, запрещающие движение транспорта. Спасатели подчеркивают, что пренебрегать аншлагами «Выход на лед запрещен!» и «Въезд на лед запрещен!» нельзя.

Всего в зимний период на Среднем Урале действовали 20 ледовых переправ на реках Тавда, Тура, Пелым, Ляля и Тагил. Шесть переправ были в Гаринском округе, пять – в Таборинском районе, три – в Серовском округе, по две – в Ивдельском районе и Сосьвинском округе, по одной – в Слободо-Туринском районе и Алапаевском округе. Происшествий на зимниках не зарегистрировано.

Как ранее писал «Новый День», вскрытие свердловских рек ожидается во второй декаде апреля. Сотрудники МЧС прогнозируют спокойный режим прохождения половодья в этом году. Трудности могут возникнуть только на севере области, так как там в некоторых районах выпало осадков на 40% выше нормы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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