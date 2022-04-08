Как тебе такое, Луи Виттон? На Урале будут импортозамещать модные сумки (ФОТО)

В то время как европейские бутики в рамках санкций приостанавливают работу в России, местные предприниматели готовятся занять освободившиеся ниши.

Например, в городе Арамили открылось производство кожгалантереи. На новой фабрике делают мужские и женские сумки, ремни из натуральной кожи. Объем инвестиций в проект составил 25 млн рублей, создано более 50 новых рабочих мест. Владельцы бизнеса готовы конкурировать с раскрученными европейскими брендами.

«Продукция будет конкурентоспособна на рынке. Производимые предприятием кожа и конечный продукт соответствуют международным требованиям качества. Сейчас работаем над дизайном, чтобы выпускать новые интересные модели», – рассказал собственник предприятия, индивидуальный предприниматель Армен Геворкян.

В месяц предприятие готово производить до 10 тысяч сумок и 10 тысяч аксессуаров из натуральной кожи. К концу года объем продукции планируется увеличить в два раза, отмечает департамент информполитики.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед правительством региона задачу по импортозамещению и созданию новой конкурентоспособной продукции. Новая Уральская кожгалантерейная фабрика может стать одним из лидеров по производству сумок и аксессуаров на российском рынке.

Напомним, месяц назад СМИ сообщили, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), а также Hermes и Chanel будут временно закрыты на территории России. «Учитывая текущие обстоятельства в регионе, LVMH с сожалением объявляет о временном закрытии своих магазинов в России с 6 марта», – привел ТАСС слова официального представителя ГК. По его словам, на территории России расположены 124 магазина, принадлежащих французской группе люксовых компаний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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