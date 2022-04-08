«Нерешаемых вопросов нет»: в Свердловской области готовят план импортозамещения

Промышленность Свердловской области оказалась одной из отраслей, которые в значительной степени пострадали от введения западных санкций. Вопрос импортозамещения у некоторых предприятий стоит достаточно остро, но региональные власти, сами предприятия и их объединения уже активно работают над ним.

По словам заместителя губернатора Василия Козлова, тема импортозамещения для региона не нова – есть предприятия, которые находятся под санкциями уже давно, например, это многие предприятия ОПК. У кого-то есть ограничения по сырью, где-то по оборудованию, комплектующим. Новизна в том, что в течение последнего месяца в такой ситуации оказалась вся страна, и настало время предпринимать новые шаги, перестраивать логистические пути, искать новых контрагентов. Но, по наблюдениям замгубернатора, предприятия воспринимают это по-разному: «Для некоторых это практически незаметно, у кого-то возникают сложности, а некоторые уверенно смотрят в будущее и даже потирают руки», – заявил он на брифинге 31 марта.

Чиновник считает, что нерешаемых задач нет, в том числе и с замещением электронных компонентов оборудования. «Если честно, мы готовы. Вопрос в том, как быстро это будет сделано, сколько будет стоить, на какой глубине это будет реализовано. Недавно замдиректора Уралмаша говорил о вещах, связанных в том числе с автоматикой, датчиками, системами дистанционного управления. Это будет реализовано на наших предприятиях, нерешаемых вопросов нет», – считает он.

Как уже сообщал «Новый День», о серьезных амбициях в плане импортозамещения заявил и Андрей Мисюра, генеральный директор НПО автоматики имени академика Семихатова: «Сегодня все приборы, которые делаются в нашей стране, можно делать на российской электронике. Вопрос только в сериях: если наше предприятие микроэлектроники выпускает мелкие серии, себестоимость, этого изделия будет выше, чем у тех, кто производит их миллионами, миллиардами штук. И сегодня есть возможность для предприятий микроэлектроники, которые делают контроллеры, резисторы, конденсаторы, диоды и приборы».

Не останутся промышленники и без финансовой поддержки. Губернатором Евгением Куйвашевым уже принято решение, что областной фонд развития промышленности (ФРПСО) будет докапитализирован на 500 млн рублей. Это позволит оказать дополнительную льготную поддержку промышленным предприятиям в условиях санкционного давления. Фонд выдает предприятиям займы до 20 млн рублей, если их проекты направлены на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Полностью региональный план по импортозамещению должен быть готов к середине апреля. Такую задачу поставил перед областным правительством губернатор Евгений Куйвашев. «Для дальнейшего развития региона необходимо использовать весь накопленный промышленный потенциал. Мы видим, что с уходом западных компаний освобождаются целые ниши и сферы производств. Все это создает уникальную возможность для развития хозяйственного комплекса региона. И этим нужно грамотно воспользоваться», – заявил губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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