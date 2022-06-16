Промышленность, IT, строительство: Средний Урал подтвердил свои лидерские позиции

Вклад Свердловской области в экономику Российской Федерации определяется не только традиционными для региона отраслями, но и инновационными производствами с использованием самых современных технологий. Новая экономическая реальность позволила уральцам занять новые рыночные ниши, освобожденные зарубежными компаниями. Сохраняются и темпы роста в строительстве.

Это еще раз подтвердил губернатор Евгений Куйвашев, выступая на одном из публичных мероприятий региона. Он подчеркнул: промышленные предприятия области производят огромное количество высокотехнологичной продукции, в том числе медицинскую технику, турбины, электровозы, трамваи, но это – далеко не все. На Урале реализуются собственные проекты в сфере IT. «Приведу только один пример – «СКБ Контур», наш местный Google. Последние несколько месяцев наши айтишники активно заменяют ушедшие из России сервисы. Cделали свой Zoom – «Контур.Толк», мы даже последнюю встречу с секретарями проводили на базе этой платформы. Я вам скажу, ничуть не уступает по качеству!» – рассказал Евгений Куйвашев.

Успешно идет работа и в других сферах деятельности, например, в дорожном строительстве. «В этом сентябре мы завершим самый масштабный дорожный проект последнего десятилетия – мы замкнем ЕКАД. Не мне рассказывать, что это значит для города, особенно для жителей южной его части», – напомнил Евгений Куйвашев. Как уж сообщал «Новый День», о завершении строительства уже в этом году 2 июня доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин и выразил надежду, что глава государства приедет на торжественное открытие объекта.

Жилое строительство – еще один локомотив региональной экономики. Губернатор отметил Новокольцовский микрорайон – «место, где будут жить и учиться наши студенты, надеюсь, там же они будут заводить свои семьи», а также Академический и Солнечный – «будущее нашего города». Огромные перспективы у проекта строительства ВИЗ-Правобережный. «За такими районами и домами подтягивается инфраструктура», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Добавим, прямо сейчас Свердловская область продолжает готовиться в XII международной выставке «Иннопром», которая пройдет 4-7 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Основной темой выставки и деловой программы станет «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Страной-партнером в этом году станет Казахстан. Средний Урал получит возможность поделиться с партнерами новыми решениями, выработанными в условиях новой экономической реальности.

Как уже сообщал «Новый День», практически сразу после начала специальной военной операции на Украине губернатор Евгений Куйвашев и правительство Свердловской области ответили на вызов времени. Был создан оперативный штаб для поддержания социально-экономической стабильности в новых условиях. В структуре штаба созданы и функционируют восемь рабочих групп. Их цель – подготовка предложений по конкретным направлениям, в том числе по импортозамещению, обеспечению доступа к услугам ЖКХ и транспорта, стабильности на рынке труда, обеспечению продовольственной безопасности, поддержке малого и среднего бизнеса.

Уже в марте были оперативно приняты меры для стабилизации ситуации в АПК и на потребительском рынке. Благодаря этому правительство удержало и продолжает держать на контроле ситуацию с продовольственной безопасностью, в том числе с запасом продуктов в торговых сетях и с подготовкой к посевной кампании. Тогда же были снижены ставки по займам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Теперь они не привязаны к ключевой ставке Банка России.



В апреле губернатор Евгений Куйвашев принял решение, что областной фонд развития промышленности (ФРПСО) будет докапитализирован на 500 млн рублей. Это позволит оказать дополнительную льготную поддержку промышленным предприятиям в условиях санкционного давления. Фонд выдает предприятиям займы до 20 млн рублей, если их проекты направлены на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. «Для дальнейшего развития региона необходимо использовать весь накопленный промышленный потенциал. Мы видим, что с уходом западных компаний освобождаются целые ниши и сферы производств. Все это создает уникальную возможность для развития хозяйственного комплекса региона. И этим нужно грамотно воспользоваться», – заявил губернатор.

Предприятия Свердловской области активно включились в работу по импортозамещению, начали открываться новые производства. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию бизнеса и власти и повышению эффективности бизнес-процессов, что дает синергетический эффект.

«Каждую неделю, каждый месяц мы режем ленточки на открытии, – рассказывал в проекте «Объясняем.рф» министр промышленности и науки Сергей Пересторонин. – Губернатор принял решение оказывать меры господдержки предприятиям на уровне субъекта. Мы делаем экономическое обоснование по каждому предприятию: что мы должны профинансировать и что мы получим на выходе. И это работает». Один из примеров – новое предприятие по производству изделий качественной кожи, сравнимое качеству с продукцией «Луи Виттон». Представители промышленных предприятий говорят, что сегодня на Урале есть возможность для предприятий микроэлектроники, которые делают контроллеры, резисторы, конденсаторы, диоды и приборы.

Также оперативный штаб под руководством губернатора Евгения Куйвашева приложил большие усилия для сглаживания последствий санкций и их негативного влияния на малое и среднее предпринимательство. И это дало свой результат: с нового года число субъектов МСП в Свердловской области возросло на 4500 и превысило 200 тысяч. Регулярные неформальные встречи представителей власти с предпринимательским сообществом позволяют обсудить актуальные проблемы и вместе найти решения. Такой формат помог сохранить МСП во время пандемии коронавируса, помогает и сейчас. Финансовую поддержку предпринимателям оказывают многочисленные областные фонды, например, Фонд поддержки предпринимательства. «Это только один из многих-многих инструментов, которые мы будем развивать», – подчеркнул накануне Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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