Спецоперация «поддержание экономической стабильности»: итоги первого месяца

Почти месяц Свердловская область находится в новой экономической реальности – в условиях западных санкций и высокой инфляции. «Новый День» проанализировал, какие меры были приняты за это время губернатором и правительством региона для поддержания стабильной социально-экономической ситуации.

Уже 2 марта губернатор Евгений Куйвашев раздал первые поручения региональному кабмину. В области был создан оперативный штаб, среди задач которого – мониторинг ситуации в экономике, в том числе на системообразующих предприятиях, разработка региональных и федеральных мер поддержки для предприятий и организаций, которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области, и их реализация. В структуре штаба были созданы восемь рабочих групп, целью которых стала подготовка предложений по конкретным направлениям, в том числе по импортозамещению, обеспечению доступа к услугам ЖКХ и транспорта, стабильности на рынке труда, обеспечению продовольственной безопасности, поддержке малого и среднего бизнеса.

Под ударом санкций оказались практически все отрасли экономики, но, как рассказал 23 марта на брифинге первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, труднее других пришлось промышленности, агропромышленному комплексу, малому и среднему бизнесу, IT-индустрии. Многие логистические связи были нарушены, встала проблема импортных составляющих в комплектующих цепочках. Ответственным за импортозамещение в оперштабе был назначен заместитель губернатора Василий Козлов.

Чтобы поддержать экономику региона в целом, областное правительство работает над расширением списка системообразующих предприятий. Сейчас их 268, областные власти планируют включить еще 118. «Это позволит компаниям рассчитывать на льготное кредитование и другие меры поддержки, важные в условиях беспрецедентного санкционного давления. Эти предприятия, в свою очередь, не должны допускать снижения объемов производства и сокращения работников», – сказал Алексей Шмыков.

Для стабилизации ситуации в АПК и на потребительском рынке также принимаются все возможные меры. 22 марта на заседании областного заксобрания министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев заявил, что правительство держит на контроле ситуацию с продовольственной безопасностью, в том числе с запасом продуктов в торговых сетях и с подготовкой к посевной. «По нашим данным, запас продуктов в торговых сетях составляет от 3 до 100 дней в зависимости от срока их хранения. Что касается сельского хозяйства, правительством области создана рабочая группа по стабилизации ситуации в АПК. Ведется работа по увеличению лимитов по предоставлению льготных кредитов аграриям до 280 млн рублей», – заявил министр.

Приняты первые меры и по поддержке малого и среднего бизнеса. На этой неделе руководитель рабочей группы по этому направлению, замгубернатора Дмитрий Ионин, сообщил, что принято решение о снижении ставок по займам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Теперь они не привязаны к ключевой ставке Банка России (на сегодня она равняется 20%). С 21 марта 2022 года ставки по программам: «Старт», «Развитие», «Доверие», «Антикризисный», «Самозанятым», «Франшиза» снижены до 15% годовых. Ставки по займам «Новый старт» и «Моногород» утверждены на уровне 7,5% годовых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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